Журавлев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти28.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кузнецова, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Алтайская губерния, РСФСР
Место жительства
До 22.04.1941
Адрес места жительства: г. Новосибирск, станция Кривощекова, ул. Большая, д. 96/10 Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3096249/?static_hash=95f514431fe070dc3ffc5848b39... Показать все
Призыв на военную службу
22.04.1941
Призван в Красную Армию Кировским РВК г. Новосибирска Новосибирской области
Военная служба
До 28.12.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
красноармеец, стрелок учебного батальона 358-я стрелковая дивизия 4-я ударная армия Калининский фронт
Смерть
28.12.1942
Рудня, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Убит 28.12.1942 г. Первичное место захоронения: деревня Рудня, Велижский район, Смоленская область, РСФСР, СССР Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3096249/?static_ha... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Селезни, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Братская могила № 5 воинское захоронение в деревне Селезни Велижский муниципальный район, Смоленская область, Россия. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie261286493/?... Показать все