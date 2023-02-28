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Журавлев Михаил Николаевич

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Место рождения

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

28.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
село Кузнецова, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Алтайская губерния, РСФСР
Место жительства
До 22.04.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Адрес места жительства: г. Новосибирск, станция Кривощекова, ул. Большая, д. 96/10 Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3096249/?static_hash=95f514431fe070dc3ffc5848b39... Показать все
Призыв на военную службу
22.04.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван в Красную Армию Кировским РВК г. Новосибирска Новосибирской области
Военная служба
До 28.12.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
красноармеец, стрелок учебного батальона 358-я стрелковая дивизия 4-я ударная армия Калининский фронт
Смерть
28.12.1942
Рудня, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Убит 28.12.1942 г. Первичное место захоронения: деревня Рудня, Велижский район, Смоленская область, РСФСР, СССР Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3096249/?static_ha... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Селезни, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Братская могила № 5 воинское захоронение в деревне Селезни Велижский муниципальный район, Смоленская область, Россия. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie261286493/?... Показать все
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