Хусеинова Ажар Сафа Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусеинова Ажар Сафа Кызы

Место рождения

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, Семеновский с/с, д. Семеновка

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяшаров(Хусеинов) Мерякуб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяшаров(Хусеинов) Мерякуб

Рождение ребёнка
06.01.1944

Сын: Мерякубов Мунип

Отец ребёнка: Бяшаров(Хусеинов) Мерякуб

Смерть
Неизвестно

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