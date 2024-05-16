Трофимов Кирилл Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Кирилл Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Нина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Смолькина Анна Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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