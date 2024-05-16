Трофимов Кирилл Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Кирилл Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Нина Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Смолькина Анна Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно