Сухотин Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1884
Дата смерти29.11.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1914
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1914
Мишенское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.11.1935