Сухотин Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Павел Сергеевич

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Место рождения

Паринцево, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.04.1884

Дата смерти

29.11.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Паринцево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1912 по 1914
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1914
Мишенское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.1935
Москва, город федерального значения Москва
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