Протасьева Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.07.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.07.1814 ст.
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Крещение
30.07.1814 ст.
Смерть
Неизвестно