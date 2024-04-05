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Протасьева Надежда Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.07.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1814 ст.

Отец: Протасьев Михаил Фёдорович

Мать: Протасьева Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Крещение
30.07.1814 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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