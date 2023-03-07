Лучаев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения12.12.1918
Дата смерти30.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
11.03.1948
Дочь: Зайцева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Лучаева Екатерина Гавриловна
Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.11.1980
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область