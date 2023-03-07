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Лучаев Николай Федорович

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Место рождения

Федящево, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.12.1918

Дата смерти

30.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Федящево, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1947

Жена: Лучаева Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
11.03.1948

Дочь: Зайцева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Лучаева Екатерина Гавриловна

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.11.1980
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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