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Михарев Петр Миронович

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Место рождения

Зварыкино, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

31.12.1905

Дата смерти

12.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905

Отец: Михарев Мирон Михайлович

Мать: Марфа Тарасовна

Зварыкино, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
01.11.1922

Жена: Тибейкина Мария Прокопьевна

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Михарева Мария Петровна

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Михарева Ксения (Полина) Петровна

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.06.1935

Дочь: Михарева Анна Петровна

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Михарев Николай Петрович

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Михарев Павел Петрович

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.03.1941

Сын: Михарев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.03.1941

Дочь: Михарева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна

Смерть
12.06.1985
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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