Михарев Петр Миронович
Место рождения
Дата рождения31.12.1905
Дата смерти12.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905
Отец: Михарев Мирон Михайлович
Мать: Марфа Тарасовна
Бракосочетание
01.11.1922
Рождение ребёнка
01.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Михарева Мария Петровна
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Михарева Ксения (Полина) Петровна
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.06.1935
Дочь: Михарева Анна Петровна
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.08.1939
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.03.1941
Сын: Михарев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.03.1941
Дочь: Михарева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Тибейкина Мария Прокопьевна
Смерть
12.06.1985
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область