Плехова Светлана Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлехова Светлана Эдуардовна

Плехова Светлана Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1961

Отец: Плехов Эдуард Михайлович

Мать: Гуляева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1981

Сын: Томилин - Гликин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Тамилин Александр Роальдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гликин Дмитрий Генрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамилин Александр Роальдович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close