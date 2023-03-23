Сизова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявкин Петр Антонович

Мать: Малявкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пидюменко Зоя

Отец ребёнка: Сизов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Александр

Отец ребёнка: Сизов Анатолий

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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