Сизова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявкин Петр Антонович
Мать: Малявкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пидюменко Зоя
Отец ребёнка: Сизов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Александр
Отец ребёнка: Сизов Анатолий
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Анатолий
Смерть
Неизвестно