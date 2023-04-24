Карпенко Галина Никифорна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Галина Никифорна

Карпенко Галина Никифорна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенко Иван Эдуардович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.