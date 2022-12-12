Немнонова (Бирякова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Бирякова) Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Биряков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1841

Муж: Немнонов Михаил Герасимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители Села Новой Рачейки удельная кресьяне Иван Иванов Немнонов, Илья Иванов Немнонов, Григорий Федоров Мелников, Иван Матвеиев Шероков; По невесте поручители пригорода Кашпира уделная ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1842

Сын: Немнонов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1845

Сын: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов

Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов

Смерть
Неизвестно
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