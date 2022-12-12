Немнонова (Бирякова) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Биряков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1841
по жениху поручители Села Новой Рачейки удельная кресьяне Иван Иванов Немнонов, Илья Иванов Немнонов, Григорий Федоров Мелников, Иван Матвеиев Шероков; По невесте поручители пригорода Кашпира уделная ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1842
Сын: Немнонов Василий Михайлов
Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов
Рождение ребёнка
10.01.1845
Сын: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов
Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Немнонов Михаил Герасимов
Смерть
Неизвестно