Сорокина Марья (Мария) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Марья (Мария) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сорокин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сорокин Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сорокин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович

д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Фёдор Захарович

д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно
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