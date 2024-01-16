Сорокина Марья (Мария) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Захарович
д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно