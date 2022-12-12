Иванов Роман Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Роман Геннадьевич

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

28.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
12.06.2018

Жена: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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