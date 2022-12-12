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Иванов Роман Геннадьевич
Иванов Роман Геннадьевич
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Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
28.11.1990
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
12.06.2018
Жена: не указана
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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