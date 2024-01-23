Файзулин Равиль Зюфарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Шайтарова Евгения Равильевна
Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Евгеньевна
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулин Александр Равильевич
Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно