Файзулин Равиль Зюфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулин Равиль Зюфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Шайтарова Евгения Равильевна

Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Евгеньевна

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулин Александр Равильевич

Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файзулина Татьяна Евгеньевна

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