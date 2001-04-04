Яковенко (Радина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Радина) Лидия Васильевна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.03.1908

Дата смерти

04.04.2001

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Между 1900 и 1900 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1908

Отец: Радин Василий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.11.1927

Муж: Яковенко Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 09.10.1931

Дочь: Шидловская Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1936

Сын: Яковенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич

Россия
Смерть
04.04.2001
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Северное Кладбище
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