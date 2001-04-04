Яковенко (Радина) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1908
Дата смерти04.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1908
Отец: Радин Василий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.11.1927
Рождение ребёнка
11.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 09.10.1931
Дочь: Шидловская Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.11.1936
Сын: Яковенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Яковенко Александр Дмитриевич
Россия
Смерть
04.04.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Северное Кладбище