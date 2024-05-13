Шмараева София 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Игнат Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шмараев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Шмараева) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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