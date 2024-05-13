Шмараева София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шмараев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Шмараева) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно