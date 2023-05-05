Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1834

Сын: Санников Доримедонт Васильевич

Отец ребёнка: Санников Василий Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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