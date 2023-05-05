Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1834
Сын: Санников Доримедонт Васильевич
Отец ребёнка: Санников Василий Васильевич
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно