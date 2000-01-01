Журавлëв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Журавлëва Марина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Журавлëв Василий Иванович
Мать ребёнка: Журавлëва Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлëва Марина
Смерть
Неизвестно