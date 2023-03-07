Мельников Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Афанасий

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Место рождения

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бесова Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Мельникова ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Мельникова ?

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестерикова Анисья Афанасьевна

Мать ребёнка: Мельникова ?

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Мельникова ?

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова ?

Смерть
Неизвестно
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