Мельников Афанасий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бесова Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Мельникова ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Мельникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестерикова Анисья Афанасьевна
Мать ребёнка: Мельникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Мельникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова ?
Смерть
Неизвестно