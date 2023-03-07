Естюков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Смерть
28.03.1943
Воинское звание: сержант Последнее место службы: 1232 сп 370 сд Дата выбытия: 28.03.1943 Причина выбытия: убит Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 1691 Опись ист. ин... Показать все
Похороны
Неизвестно
Медниково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Новгородская обл. Место захоронения: Старорусский р-н, д. Медниково Могила: Братская могила Откуда перезахоронен: д. Медниково Захоронение: 260858849