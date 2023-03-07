Мезенин Иван Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенин Иван Мокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Вера Борисовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Вера Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенина Вера Борисовна

Смерть
Неизвестно
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