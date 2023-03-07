Мезенин Иван Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Вера Борисовна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Вера Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезенина Вера Борисовна
Смерть
Неизвестно