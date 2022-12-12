Дмитриев Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1913
Дата смерти01.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966 по 1990
Киев, УССР
Смерть
01.11.1990
Киев, УССР