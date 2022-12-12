Дмитриев Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Максим Васильевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.09.1913

Дата смерти

01.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1966 по 1990
Киев, УССР
Смерть
01.11.1990
Киев, УССР
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