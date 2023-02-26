Лавров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1957

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957

Отец: Лавров Николай

Мать: Лаврова Наталья

Смерть
1957
Рождение ребёнка
27.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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