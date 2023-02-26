Лавров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1957
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957
Отец: Лавров Николай
Мать: Лаврова Наталья
Смерть
1957
Рождение ребёнка
27.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности