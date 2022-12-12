Кормшиков Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Рождение ребёнка
1716
Сын: Кормшиков Захар Васильевич
Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кормшиков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кормшиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748