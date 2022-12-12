Кормшиков Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКормшиков Василий Данилович

Кормшиков Василий Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Кормшиков Данил Ларионов

Мать: Кормшикова Авдотья Еремеева

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кормшиков Захар Васильевич

Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Кормшиков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кормшиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кормшикова Дарья Трофимовна

Студенец, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормшикова Дарья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Студенец, город Киров, Кировская область
Смерть
1748
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close