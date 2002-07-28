Анисимова (Огороднова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1914 ст.
Дата смерти28.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1936
Сын: Анисимов Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Анисимов Семён Павлович
Бракосочетание
До 1936
Рождение ребёнка
26.04.1939
Дочь: Щербакова Галина Семёновна
Отец ребёнка: Анисимов Семён Павлович
Смерть
28.07.2002
садоводческое некоммерческое товарищество Мамонтовка городской округ Пушкинский, Московская область, Россия