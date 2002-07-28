Анисимова (Огороднова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Огороднова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.03.1914 ст.

Дата смерти

28.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914 ст.

Отец: Огороднов Пётр Дмитриевич

Мать: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1936

Сын: Анисимов Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Анисимов Семён Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1936

Муж: Анисимов Семён Павлович

Рождение ребёнка
26.04.1939

Дочь: Щербакова Галина Семёновна

Отец ребёнка: Анисимов Семён Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.07.2002
садоводческое некоммерческое товарищество Мамонтовка городской округ Пушкинский, Московская область, Россия
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