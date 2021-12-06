Дәминова (Дәминова) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова (Дәминова) София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.2021

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2021

Отец: Дәминов Марат

Мать: Дәминова Екатерина

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