Андреев Геннадий Васильевич
Место рожденияАндрияновка Башкортостан
Дата рождения1954
Дата смерти07.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Макаров Василий Михайлович
Мать: Макарова Зоя
Андрияновка Башкортостан
Смерть
07.11.1972
Андрияновка Башкортостан
Причина смерти: В молодом возрасте | Андрияновка Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Андрияновка Башкортостан
Андрияновка Башкортостан