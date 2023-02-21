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Андреев Геннадий Васильевич

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Место рождения

Андрияновка Башкортостан

Дата рождения

1954

Дата смерти

07.11.1972

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Макаров Василий Михайлович

Мать: Макарова Зоя

Андрияновка Башкортостан
Смерть
07.11.1972
Андрияновка Башкортостан
Причина смерти: В молодом возрасте | Андрияновка Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Андрияновка Башкортостан
Андрияновка Башкортостан
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