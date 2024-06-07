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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ложкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ложкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватагина (Зорина) (Ложкина) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Алексей

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