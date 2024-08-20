Виноградов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.02.1853 ст.
Дата смерти28.11.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1853 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-G9SW?i=710&cc=5000050
Крещение
27.02.1853 ст.
Восприемники: Села Иовлева Николаевской церкви священник Михаил Иоаннов Неаронов и Московского мещанина Моисея Ермолаева Кирсанова жена Мария Михаилова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q... Показать все
Смерть
28.11.1854 ст.
От опухоли https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-5CJ
Похороны
29.11.1854 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-5CJ