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Виноградов Иван Фёдорович

Место рождения

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.02.1853 ст.

Дата смерти

28.11.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1853 ст.

Отец: Виноградов Фёдор Иванович

Мать: Виноградова Елизавета Николаевна

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-G9SW?i=710&cc=5000050
Крещение
27.02.1853 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Села Иовлева Николаевской церкви священник Михаил Иоаннов Неаронов и Московского мещанина Моисея Ермолаева Кирсанова жена Мария Михаилова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q... Показать все
Смерть
28.11.1854 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
От опухоли https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-5CJ
Похороны
29.11.1854 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-5CJ

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