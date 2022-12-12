Поздеева (Масленникова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева (Масленникова) Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1972

Дочь: Смирнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Поздеев Александр Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1975

Дочь: Дубилова Марина Александровна

Отец ребёнка: Поздеев Александр Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Александр Васильевич

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