Поздеева (Масленникова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1972
Дочь: Смирнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Поздеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1975
Дочь: Дубилова Марина Александровна
Отец ребёнка: Поздеев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно