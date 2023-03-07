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Капранов Андрей Кузьмин
Капранов Андрей Кузьмин
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Место рождения
Щукино
, город Алексин, Тульская область
Дата рождения
1811
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Капранов Кузьма (Казьма) Григорьев
1791 г.р.
Мать
Капранова Пелагея Сергеева
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Капранов Кузьма (Казьма) Григорьев
Мать:
Капранова Пелагея Сергеева
Щукино
, город Алексин, Тульская область
Смерть
1812
Щукино
, город Алексин, Тульская область
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