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Капранов Андрей Кузьмин

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Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Капранов Кузьма (Казьма) Григорьев

Мать: Капранова Пелагея Сергеева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
1812
Щукино, город Алексин, Тульская область
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