Sówka,Wieczorek (Deluga) Katarzyna 05.01.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sówka,Wieczorek (Deluga) Katarzyna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 2/1829

Дата рождения

05.01.1829

Дата смерти

13.12.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1829

Отец: Deluga Jakub

Мать: Deluga (Piórkowska) Julianna

Białe Błoto/Poręba akt 2/1829
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sówka Wojciech

Бракосочетание
30.05.1876

Муж: Wieczorek Jan

Białe Błoto/Poręba akt 27/1876
Смерть
13.12.1897
Białe Błoto/Poręba akt 101/1897

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