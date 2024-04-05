Sówka,Wieczorek (Deluga) Katarzyna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 2/1829
Дата рождения05.01.1829
Дата смерти13.12.1897
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1829
Отец: Deluga Jakub
Białe Błoto/Poręba akt 2/1829
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sówka Wojciech
Бракосочетание
30.05.1876
Муж: Wieczorek Jan
Białe Błoto/Poręba akt 27/1876
Смерть
13.12.1897
Białe Błoto/Poręba akt 101/1897