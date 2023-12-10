Нигуренко Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигуренко Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Нигуренко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 06.05.1896 ст.

Сын: Нигуренко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич

Андреево-Ивановка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигуренко Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигуренко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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