Нигуренко Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Нигуренко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 06.05.1896 ст.
Сын: Нигуренко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич
Андреево-Ивановка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигуренко Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигуренко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Нигуренко Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно