Шевченко Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Олеся Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.2007

Муж: Шевченко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.2007

Дочь: Шевченко Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
21.08.2009

Дочь: Шевченко Анжелика Алексеевна

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
19.04.2016

Дочь: Шевченко Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович

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