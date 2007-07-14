Шевченко Олеся Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.2007
Рождение ребёнка
10.12.2007
Дочь: Шевченко Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
21.08.2009
Дочь: Шевченко Анжелика Алексеевна
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.2016
Дочь: Шевченко Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Владимирович