Викторов Александр Евгениевич????? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторов Александр Евгениевич?????

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1987

Сын: Викторов Никита Александрович

Мать ребёнка: Викторова Валентина Петровна

г.Курск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
г.Курск
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