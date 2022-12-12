Андреев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.03.1925

Дата смерти

06.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925

Отец: Андреев Николай Иванович

Мать: Соколова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С ?.01.1943
Призван в январе 1943 года, Гусь-Хрустальный РВК Ивановской обл. 5-й Гвардейский Стрелковый Корпус, Гвардии младший лейтенант
Смерть
06.08.1944
г. Ширвинты, Литовской ССР
Умер от ран
Военная награда
14.08.1944
Орден "Отечественная война 2 степени" посмертно
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