Андреев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1925
Дата смерти06.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925
Отец: Андреев Николай Иванович
Мать: Соколова Анна Дмитриевна
Военная служба
С ?.01.1943
Призван в январе 1943 года, Гусь-Хрустальный РВК Ивановской обл. 5-й Гвардейский Стрелковый Корпус, Гвардии младший лейтенант
Смерть
06.08.1944
г. Ширвинты, Литовской ССР
Умер от ран
Военная награда
14.08.1944
Орден "Отечественная война 2 степени" посмертно