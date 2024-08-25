Мельникова (Троцкая) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Троцкая) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троцкий Андрей Павлович

Мать: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотрий (Мельникова) Полина

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мельников Виктор

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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