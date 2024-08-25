Мельникова (Троцкая) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотрий (Мельникова) Полина
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мельников Виктор
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий
Смерть
Неизвестно