Чиркова Елена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Елена Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Чирков Игнатий Савинов

Отец ребёнка: Чирков Савва Емельянов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Устинья Савина

Отец ребёнка: Чирков Савва Емельянов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Савва Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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