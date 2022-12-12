Механошина (Куренева) Анфия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти05.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Механошин Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Механошин Кирилл Петрович
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
05.02.1949
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра