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Рукавицына Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Неизвестно Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Рукавицын Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавицын Максим Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рукавицына Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рукавицын Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Рукавицына Ася Максимовна

Отец ребёнка: Рукавицын Максим Иванович

Смерть
28.11.1963
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

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