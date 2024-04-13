Рукавицына Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти28.11.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Неизвестно Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавицын Николай Иванович
Отец ребёнка: Рукавицын Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рукавицына Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рукавицын Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Рукавицына Ася Максимовна
Отец ребёнка: Рукавицын Максим Иванович
Смерть
28.11.1963
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область