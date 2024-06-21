Полубояров Николай Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полубояров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полубояров Михаил Митрофанович

Мать: (Аристархова) Анна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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