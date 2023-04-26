Ульяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востротюк Григорий Венедиктович

Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Востротюк Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Востротюк Григорий Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Востротюк Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Востротюк Григорий Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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