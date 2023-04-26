Ульяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Востротюк Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Востротюк Григорий Венедиктович
Рождение ребёнка
05.11.1914
Дочь: Востротюк Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Востротюк Григорий Венедиктович
Смерть
Неизвестно