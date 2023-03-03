Платова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Чернеева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова Полина Федоровна
Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Анфиса Федоровна
Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич
Смерть
Неизвестно