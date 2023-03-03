Платова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платов Григорий Демитрович

Мать: Платова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Чернеева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова Полина Федоровна

Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина Анфиса Федоровна

Отец ребёнка: Сорваев Федор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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