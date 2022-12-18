Фошин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фошин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1977

Дочь: Чупина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Фошина Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фошина Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фошин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фошина Людмила Федоровна

Смерть
18.12.2022
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