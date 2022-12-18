Фошин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1977
Дочь: Чупина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Фошина Людмила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фошина Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фошин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фошина Людмила Федоровна
Смерть
18.12.2022