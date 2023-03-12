Гончарова Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Гончарова Фетинья Петровна
Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гончарова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гончарова Полина Петровна
Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гончаров Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гончарова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно