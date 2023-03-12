Гончарова Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Арина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Гончарова Фетинья Петровна

Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гончарова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гончарова Полина Петровна

Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гончаров Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гончарова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гончаров Пётр Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Пётр Федорович

Смерть
Неизвестно
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