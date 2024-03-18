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Громов Григорий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1916

Дата смерти

02.12.1994

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1914 г.р.
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Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Синицына) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1948

Дочь: Черепанова (Громова) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: (Синицына) Александра

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.08.1950

Дочь: Суворова (Громова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: (Синицына) Александра

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
02.12.1994
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область

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