Громов Григорий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1916
Дата смерти02.12.1994
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Синицына) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1948
Дочь: Черепанова (Громова) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: (Синицына) Александра
Рождение ребёнка
01.08.1950
Дочь: Суворова (Громова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: (Синицына) Александра
Смерть
02.12.1994