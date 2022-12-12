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Одинец Василий Корнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Одинец Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Зиновия Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Яхонина Параска Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Одинец Фома Васильев

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Одинец Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Прасковья Евтухова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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