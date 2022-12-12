Одинец Василий Корнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Одинец Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Зиновия Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Яхонина Параска Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Одинец Фома Васильев
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Одинец Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева
Мать ребёнка: Одинец Прасковья Евтухова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно