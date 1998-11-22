Тиханова (Смирнякова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова (Смирнякова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.12.1938

Дата смерти

22.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1938

Отец: Смирняков Михаил Петрович

Мать: Смирнякова Александра Ивановна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.06.1960

Муж: Тиханов Виктор Михайлович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1968

Дочь: Заморкина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Серов Анатолий Васильевич

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Тиханов Виктор Михайлович

Смерть
22.11.1998
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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