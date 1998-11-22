Тиханова (Смирнякова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.12.1938
Дата смерти22.11.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1938
Бракосочетание
18.06.1960
Рождение ребёнка
06.12.1968
Дочь: Заморкина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Серов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Тиханов Виктор Михайлович
Смерть
22.11.1998