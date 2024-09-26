Беляй Стефан (Степан)
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.07.1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.07.1811
Отец: Беляй (Белянок) Никифор
Мать: Беляй (Белянок) Хотимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Ирина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Беляй) Агафья
Мать ребёнка: Беляй Ирина
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Беляй Никита
Мать ребёнка: Беляй Ирина
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Беляй) Евдокия
Мать ребёнка: Беляй Ирина
Смерть
1848