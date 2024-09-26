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Беляй Стефан (Степан)

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

После 01.07.1811

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

1831 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.07.1811

Отец: Беляй (Белянок) Никифор

Мать: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Ирина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Беляй) Агафья

Мать ребёнка: Беляй Ирина

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Беляй Никита

Мать ребёнка: Беляй Ирина

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Беляй) Евдокия

Мать ребёнка: Беляй Ирина

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1848

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