Соболев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Пепеляева Мария Александровна
Мать ребёнка: Соболева Варвара Кузьминична
636404 Novye Kliuchi, Tomsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно