Соболев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Пепеляева Мария Александровна

Мать ребёнка: Соболева Варвара Кузьминична

636404 Novye Kliuchi, Tomsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Варвара Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Варвара Кузьминична

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